T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite personelini taşıyan minibüs kazanın ardından alev aldı: 7 yaralı

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve personelini taşıyan minibüs şarampole devrildi

09 Ocak 2018 16:34

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve personelini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi çıktıktan sonra minibüs alev aldı.
Kaza, Eskişehir- Ankara karayolunun 39\'uncu kilometresindeki Mesudiye mevkiinde meydana geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ile personeli okula götüren üniversiteye ait minibüs yolun sis ve kaygan oluşu nedeniyle şarampole uçtu. Takla atan minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi çabaları ile araçtan çıktıktan kısa süre sonra minibüs alev aldı. Yanan minibüsü itfaiye ekipleri söndürürken yaralı 7 kişi ambulanslarla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Yaralılardan Yüksekokul Sekreteri Muzaffer Alkış ile öğretim görevlileri Ali Ekber Ün ve Ahmet Kahraman\'ın tedavilerinin sürdüğü, diğer 4 kişinin ise taburcu edilecekleri belirtildi.
Minibüsün alev alev yanma anı yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAHMUDİYE Eskişehir DHA ESKİŞEHİR MahmudiyeAtçılık Meslek YüksekokuluKaza Eskişehir AnkaraMesudiyeEskişehir OsmangaziESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek YüksekokuluTaklaYaralılarYananESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24