Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği: Tarihe kara bir leke olarak geçecek

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 48 üniversiteden 330 akademisyenin kamu görevinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, OHAL bahanesi ile özgürlük ve barış isteyen demokrat akademisyenlerin üniversitelerden uzaklaştırılmasının hukuk dışı ve askeri darbelerde dahi rastlanmayan bir kıyım olduğu belirtildi.

Bianet’te yer alan habere göre, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak OHAL kapsamında KHK ile özgürlükçü, barış isteyen ve ilerici demokrat akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmelerini şiddetle kınıyoruz ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Hukuksal hiçbir dayanağı olmayan FETÖ terör örgütü bahanesi ile muhalif gördükleri akademisyenlerin üniversitelerden ihraç edilmesi evrensel üniversite kavramına, etik ve bilimsel değerlere, liyakata aykırıdır ve üniversiter yapıya büyük bir darbe indirilmektedir.

“Bu listelerin üniversite rektörlerince hazırlandığı bizzat YÖK başkanı tarafından ifade edildiğinden, başta rektörler olmak üzere YÖK ve hükümet yetkililerini hukuk içinde hareket etmeye, üniversite evrensel kurallarını yok saymamaya çağırıyor ve bu uygulamaların üniversite tarihine bir kara leke olarak geçeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."

4811 akademisyen ihraç edildi

En çok ihraçlar Ankara Üniversitesi (78), Anadolu Üniversitesi (28), Yıldız Teknik Üniversitesi (27) ve Marmara Üniversitesi’nde (23) yaşandı.

Şimdiye dek yayınlanan beş KHK ile görevden ihraç edilen akademisyen sayısı 4811’e yükseldi. Bu akademisyenlerden 16’sı başka bir KHK ile göreve iade edilmişti.