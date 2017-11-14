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Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ'da yol kenarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

14 Kasım 2017 12:57

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ\'da yol kenarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. 
TEM Otoyolu Ankara istikameti Kavacık köprüsü yakınında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde detaylı bir çalışma yaptı.

HERHANGİ BİR DARP YA DA YARA İZİ YOK
Yapılan incelemede Muhammet Yusuf Ata\'nın üzerinde özel bir üniversiteye ait öğrenci kartı çıktı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

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