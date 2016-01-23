Üniversite öğrencisine ''rektörü rehin alacak'' suçlamasıyla soruşturma

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, kendi öğrencisi Ekin Can Alıcı'yı suç işlemeye teşvik etmek, izinsiz gösteri düzenlemek ve eğitim-öğretim hakkını engellemek iddiasıyla savcılığa şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ise Yıldız Savunması aktivisti olan Alıcı hakkında soruşturma başlattı.

İleri Haber’den Rıfat Doğan’ın haberine göre, aynı zamanda Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine karşı kurulan Yıldız Savunması'nın aktvisti olan Ekin Can Alıcı’nın Facebook paylaşımlarını suç delili olarak savcılığa gönderen okul, öğrencisine soruşturma da açtırdı. Alıcı, gelecek hafta pazartesi günü ifade verecek.

Facebook paylaşımları delil oldu

YTÜ Rektörlüğü, Alıcı’ya daha önce de sosyal medya hesabından Fikir Kulüpleri Federasyonu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıp ceza vermişti.

Rektörü rehin alacak suçlaması

Alıcı'yı suça teşvik etmek, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yasasına aykırı hareket etmek ve eğitim-öğretimi engellemek iddiasıyla suçlayan Rektörlük, savcılığa gönderdiği şikayet yazısında Yıldız Savunması aktivisti hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheli Ekin Can Alıcı etkeki paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere 24 Kasım 2015 tarihinde üniversitenin kampüsü içinde Toplumsal Gösteri ve kanununa aykırı olarak gösteri organize etmiş (Sayın Savcılıkça bilindiği üzere Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu'nun 22. maddesi gereğince kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde toplumsal gösteri yapmak yasaktır.) ve bu yasadışı gösteriyi düzenlemiştir. Yine başkaca bildirilerinde bu tarz toplanmalara devam etmek istediği anlaşılmaktadır. İşbu yaptığı ve yapacağı eylemler nedeniyle eğitim-öğretimi engellemekte ve engelleme teşebbüsünde bulunduğu düşünülmektedir.

Ayrıca anlaşıldığı kadarıyla basında çıkan bazı haberler nedeniyle Üniversitemiz rektörünü rehin almakla tehdit etmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve ekte sunulan paylaşımlar, şikayet olunan Ekin Can Alıcı'nın yukarıda belirtilen suçları işlediği veya teşebbüste bulunduğunu ortaya koymakta olup, bu nedenle sayın savcılığınıza başvurma zarureti doğmuştur. Yukarıda açıklanan nedenlerle; şikayet olunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davasının açılamasını talep ederiz."