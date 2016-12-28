Üniversite öğrencisine cami avlusunda tecavüz eden Moğolistanlı: Travesti sandım, kendimi tutamadım!

İstanbul'da Erasmus öğrencisi kadına cami avlusunda tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli, 3 ayrı suçtan tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde "Kendimi tutamadım, tecavüz ettim" dedi.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde, yolda yürüyen genç kızı aynı gece birlikte olmak için para verdiği ve yanından kaçan travestiye benzettiğini söylediği belirtildi. Sözde, travestiye ödediği parayı geri almaya çalıştığını söyleyen şüphelinin ifadesini ise kamera görüntüleri çürüttü. Habertürk'te yer alan habere göre, görüntülerde şüphelinin genç kızı uzun süre takip ettiği ve saldırmak için ıssız bir yer kolladığı tespit edildi.

Polisin takibi sonucu eşkali belirlenen ve evinin yakınlarındaki sokakta yakalanan Tuvshinbayar E.'nin ifadesinde geçtiğimiz Temmuz ayında turist olarak İstanbul'a geldiği ve Osmanbey'de bir atölyede son ütücü olarak çalıştığını söylediğini belirlendi

İfadesinde olay gecesini anlatan Tuvshinbayar E. "O gece Osmanbey'de dolaşırken bir travestiyle karşılaştım. Birlikte olmak için ona 200 lira verdim. Ancak bana 200 yetmez, 100 lira daha bul gel. Ben buralardayım beni bulursun, diyerek yanımdan ayrıldı. Parayı bulup oraya geldim. Ancak bir türlü anlaştığım travestiyi bulamadım." dedi.

Şüpheli ifadesinde "Sokaklarda dolaşırken yolda yürüyen birini fark ettim. Onu beni dolandıran travesti sandım. Onun yanına yaklaşıp verdiğim parayı geri almaya çalışacaktım. Ancak mücadele sırasında onun travesti olmadığını anladım. Kendimi tutamadım. Ona tecavüz ettim. Daha sonra cep telefonunu alarak oradan kaçtım. Cep telefonumu evinin yakınındaki bir apartmana girerek yüksekte bulunan doğalgaz saatinin üzerine bıraktım." diye konuştu.