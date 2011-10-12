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Üniversite öğrencisi polisle tartıştışınca gözaltına alındı

Başbakan Erdoğan’ın katılacağı İstanbul Üniversitesi Yeni Akademik Yıl açılış töreni öncesi Fen Fakültesi önünde çevresinde geniş güvenlik &

12 Ekim 2011 03:00


T24 - Başbakan Erdoğan’ın katılacağı İstanbul Üniversitesi Yeni Akademik Yıl açılış töreni öncesi Fen Fakültesi önünde çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Törenin yapılacağı salona alınmayan bir öğrenci, polisle tartışınca gözaltına alındı.

Tören öncesi içeri girmek için uğraşan ve sivil polisle tartışan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri ve Lojistik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Adnan Tetik gözaltına alındı.

Tetik, “İşte görün üniversite öğrecilerini böyle içeri almıyorlar" diye bağırdı.

Tetik’i apar topar gözaltına alınarak sivil polis aracına bindirildi. Tetik daha sonra sivil polis aracıyla Fen Fakültesi önünden uzaklaştırıldı.


Geniş güvenlik önlemleri

Bu arada törene Başbakan Erdoğan'ın katılacak olması nedeniyle, açılış törenin yapılacağı Cemil Birsel salonunun bulunduğu Fen Edebiyat Fakültesinin çevresinde çevik kuvvet önlem aldı. Çok sayıda sivil polis de fakülte içinde görev yaptı.

Öğrenciler görevliler tarafından içeri alınmazken, öğretim görevlileri kimliklerini ibraz edip arandıktan sonra içeri alındı. Fakültenin bahçesindeki araçlar çekilirken Fatih Belediyesi'ne bağlı bir ekip bahçeyi suyla yıkadı.




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