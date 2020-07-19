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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor

19 Temmuz 2020 19:39

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den (27), 3 gündür haber alınamıyor. Gültekin'in İstanbul’da yaşayan ailesi Muğla’ya gelirken, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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