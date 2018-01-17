T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite öğrencisi odasında ölü bulundu

24 yaşındaki Ali Furkan Yabaneri, Koç Üniversitesi'nde Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğrencisiydi

17 Ocak 2018 02:36

Kırşehir'deki ailesinin yanına gelen Koç Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği son sınıfı öğrencisi 24 yaşındaki Ali Furkan Yabaneri odasında ölü bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Kırşehir Fen Lisesi’nde kimya öğretmeni iken 'FETÖ' soruşturmaları çerçevesinde 8 yıl 9 ay ceza alan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Yabaneri’nin oğlu olan, Ali Furkan Yabaneri’nin oturduğu evindeki odasında ölü bulunması üzerine Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın olayı incelediği kaydedildi.

Cenazesi bugün Kırşehir’de Caccabey Camii'nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verilen Ali Furkan Yabaneri’nin Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisi son sınıfı öğrencisi olduğu belirtildi. Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni yapılan otopside alınan parçaların adli tıpca incelenmesi sonucu kesinleşecek.

 

ETİKETLER

öğrencievinde ölü bulunduhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24