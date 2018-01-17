Üniversite öğrencisi odasında ölü bulundu

Kırşehir'deki ailesinin yanına gelen Koç Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği son sınıfı öğrencisi 24 yaşındaki Ali Furkan Yabaneri odasında ölü bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Kırşehir Fen Lisesi’nde kimya öğretmeni iken 'FETÖ' soruşturmaları çerçevesinde 8 yıl 9 ay ceza alan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Yabaneri’nin oğlu olan, Ali Furkan Yabaneri’nin oturduğu evindeki odasında ölü bulunması üzerine Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın olayı incelediği kaydedildi.

Cenazesi bugün Kırşehir’de Caccabey Camii'nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verilen Ali Furkan Yabaneri’nin Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisi son sınıfı öğrencisi olduğu belirtildi. Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni yapılan otopside alınan parçaların adli tıpca incelenmesi sonucu kesinleşecek.