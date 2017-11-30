Üniversite öğrencisi kazada öldü (2)

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

İzmir\'in Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesi içinde motosiklet kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ozan Güney Diker, gözyaşları arasında toprağa verildi. Diker için Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Oktay Diker, anne Halide Diker, kardeşi Efe Diker, yakınları, üniversiteden ve üyesi olduğu Anatolia Solders motosiklet kulübünden arkadaşları katıldı. Diker\'in tabutuna motosikletçi yeleği koyulurken, arkadaşları da tabutunun başında bekledi. Anatolia Solders motosiklet kulübü üyesi Uğur Sadioğlu, şöyle dedi:

\"18 yaşında gencecik bir arkadaşımızı talihsiz bir kazada kaybettik. Hepimiz gözyaşı döküyoruz. O çok gençti, keşke onun yerine biz gitseydik. Çok delikanlı bir çocuktu. İnsan olarak iyi bir çocuktu, karakterli ve olgun bir çocuktu. Çok üzgünüz.\"

Kulüp üyelerinden Bülent Sever ise, \"Anatolia Solders ailesinin iyi bir parçasıydı, üzgünüz\" diye konuştu. Ozan Güney Diker, cenaze namazının ardından motosikletli arkadaşlarının korteji eşliğinde götürüldüğü Doğançay Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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