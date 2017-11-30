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Üniversite öğrencisi kazada öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesi içinde kullandığı motosikletin direksiyon kontrolünü yitirerek yola düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ozan Güney Diker, kaldırıldığı hastanede öldü

30 Kasım 2017 17:27

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesi içinde kullandığı motosikletin direksiyon kontrolünü yitirerek yola düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ozan Güney Diker, kaldırıldığı hastanede öldü.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Ozan Güney Diker, üniversite yerleşkesi içinde motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü yitirdi. Savrulan motosikletten yola düşen Diker, ağır yaralandı. Kazayı gören öğrenciler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Diker, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Diker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz öğrencinin ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Ozan Güney Diker’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Öte yandan görgü tanıkları kazanın yokuş aşağıya inen motosikletin virajı alamadığı için devrilmesiyle meydana geldiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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