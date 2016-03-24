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Kayıp gencin cesedi selfie paylaştığı yerde bulundu

Üniversite öğrencisi kayıp gencin yeri, facebook paylaşımından tespit edildi

24 Mart 2016 18:05

Antalya'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi 20 yaşındaki Aydın Kesmeni'nin cesedi, ormanlık alanda ağabeyi tarafından bulundu. Şanlıurfa'dan gelen Ekrem Kesmeni, kardeşinin facebook hesabından paylaştığı son fotoğrafın çekildiği yeri belirleyerek cesedine ulaştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Tatoğulları'nın haberine göre, Isparta'dan 17 Mart'ta Antalya'daki akrabalarını ziyarete gelen SDÜ Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Aydın Kesmeni, 3 gün kaldığı kentte çeşitli yerleri gezdi, fotoğraf çekerek sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı. 20 Mart'ta Isparta'ya dönmek için yakınlarının yanından ayrılan Aydın Kesmeni'den bir daha haber alınamadı. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulunurken, Şanlıurfa'dan gelen ağabeyi Ekrem Kesmeni, Isparta'ya geldi. Kesmeni, kardeşinin son olarak 20 Mart günü saat 06.28'de facebook hesabından paylaştığı fotoğrafın çıktısını aldı.



Paylaşım yapılan yer belirlendi



Ekrem Kesmeni, kardeşi Aydın'dan son paylaşım yaptığı andan itibaren haber alınamadığını belirterek polisten fotoğraftaki bu yerin tespit edilmesini istedi. Polis çalışmalarını sürdürürken, fotoğrafın Kepez İlçesi Aşır Aksu Devlet Hastanesi yanındaki su deposu önünde çekildiğini belirleyen Ekrem Kesmeni ve yakınları, bugün öğle saatlerinde bölgeye giderek arama çalışmalarını burada sürdürdü. Çalışmalar sonunda Ekrem Kesmeni, ormanlık alanda kardeşi Aydın'ın üst kısmı çıplak cesedini buldu.



Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aydın Kesmeni'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kesmeni'nin ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.
 

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