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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

17 Şubat 2011 17:28

-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Bağcılar'da sırtından bıçaklanan bir üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beykent Üniversitesi Grafik Bölümü öğrencisi Tolga Taş, tartıştığı Özcan U. tarafından sırtından bıçaklandı. Taş, kaldırıldığı Bağcılar Cerrahi Tıp Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Taş'ı bıçakladıktan sonra kaçan Özcan U'yu Bağcılar'da saklandığı bir evde gözaltına aldı.  Taş'ın, Özcan U'ya daha önce bir bilgisayar sattığı ancak parasını alamadığı, bu yüzden aralarında yaşanan tartışma sonucu bıçaklama olayının gerçekleştiği bildirildi.

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