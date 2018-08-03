Üniversite öğrencilerinin tercih hazırlıkları başladı; ev kiraları hangi ilde ne kadar?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri tercih hazırlıklarına başlarken, bir yandan da ev arayışına başlayacak. İstanbul’da kiralar merkezi ilçelerde 3 bin lirayı bulurken, doğu illerinde ise 400-500 lira aralığında ev kiralamak mümkün.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Üniversite tercihleri 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar sürecek. Sonuçları ise, 31 Ağustos’ta açıklanacak. Bir bölümü kazanan adaylar, 3-7 Eylül’de üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Yani eylül ayında binlerce kişi kiralık ev arayışına başlayacak. Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları alıyor. Yurt ya da aile yanında kalmayan öğrenciler için de en büyük gider kira olacak. Ülke genelinde en yüksek kirayı İstanbul’da eğitim gören öğrenciler ödeyecek.

En pahalı İstanbul

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com İstanbul’un tüm ilçelerindeki kiralık konut fiyatlarını son güncel verilerle paylaştı. Verilerine göre İstanbul genelinde kiralık evler ortalama 110 metrekare büyüklüğe sahip ve ortalama kira bedeli 1.710 TL. İstanbul’da kira fiyatları en düşük ve ortalama kira değeri 1.000 TL altında olan ilçeler sırasıyla 713 TL ile Arnavutköy, 905 TL ile Esenyurt ve 966 TL ile Silivri. Ortalama kira değeri 1000 TL ve 1.500 TL arasında olan ilçeler Sultangazi, Çatalca, Çekmeköy, Sultanbeyli, Avcılar, Pendik, Esenler, Şile, Tuzla, Sancaktepe, Beylikdüzü, Güngören, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kağıthane, Fatih, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Kartal ve Küçükçekmece olarak belirtiliyor. Kira değeri 1.500 ve 2 bin 500 TL arasında olan ilçelere bakıldığında Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Üsküdar, Şişli, Adalar, Ataşehir, Beyoğlu ve Eyüp ilçeleri görülüyor. İstanbul’da kira değerleri en yüksek ilçeler ise ortalama değerlerle 2 bin 629 TL ile Beykoz, 2 bin 688 TL ile Kadıköy, 2 bin 938 TL ile Bakırköy. Beşiktaş ve Sarıyer’de ise ortalama kira 3 bin 500 seviyesine ulaşıyor.

Kurumsal Gayrimenkul Danışmanlık şirketi Coldwell Banker ise ülke genelindeki ortalama metrekare kira değerlerini araştırdı. Araştırmaya göre İstanbul’dan sonra en yüksek kira bedeli Aydın, İzmir ve Muğla’da talep ediliyor. İstanbul’da metrekare kira bedeli için 16 lira istenirken, Aydın’da yaklaşık 13, İzmir’de 12, Muğla’da 11 lira talep ediliyor. Bingöl, Ağrı, Mardin ve Şırnak’ta ise metrekare kira bedeli 4.5 liranın da altına iniyor.

Öğrencilere tavsiyeler

- Ev sahibiyle kira kontratı yapın.

- Apartman aidatını net olarak öğrenin.

- Okulunuzun eve uzaklığına dikkat edin ve ulaşım masraflarını da hesaba katın.

- Çevresinde, market, eczane, restoran ve kafe seçenekleri olan evlere öncelik verin.

- Eğer evi bir kaçkişi kiralamak istiyorsanız herkese bir oda düşecek kadar büyük olmasına dikkat edin.