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Üniversite öğrencilerinin terasında yangın paniği

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, 6 katlı binanın üniversite öğrencilerine ait terasında çıkan yangın, paniğe neden oldu

30 Kasım 2017 13:01

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, 6 katlı binanın üniversite öğrencilerine ait terasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olası bir faciayı önlemek için yangının meydana geldiği bina ile çevredeki binalar, tahliye edildi. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 01.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 689 Sokak\'taki 6 katlı binanın terasında meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kiracı olarak oturduğu evin terasında, iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, hızla yayılınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekibi de olası bir faciayı önlemek için megafonla anons yaparak, yangının çıktığı bina ile çevredeki binaların boşaltılmasını istedi. Ardından binalar, kısa sürede tahliye edildi. Evlerinden panikle çıkanların bazıları, sokakta yangının söndürülmesini beklerken, bazıları da üşümemesi için battaniyeye sardıkları çocuklarıyla otomobillerine binerek, olay yerinden uzaklaştı.  Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde bekletilen ambulansta tedavi edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

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