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Üniversite öğrencilerine verilen mezuniyet belgesinde 'kapatılan üniversite' vurgusu

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerine, koordinatör üniversiteler tarafından verilen diplomalarda öğrencilerin başka kurumlardan geldikleri belirtildi

21 Ekim 2016 00:41

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 15 vakıf üniversitesi ‘FETÖ’ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla kapatıldı. Bu okullarda okuyan 65 bin öğrenci ÖSYM tarafından sınava girdikleri sene aldıkları puanlar esas alınarak yeniden bir yerleştirme işlemine tabii tutuldu. Kapatılan okullarda mezun duruma gelmiş olanların ise diplomalarının koordinatör kurumlar tarafından düzenlenmesine karar verildi. Ancak, koordinatör kurumlar tarafından verilen geçici mezuniyet belgelerinde öğrencilerin kapatılan üniversitelerden geldikleri belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, başka okullardan diploma almak zorunda kalan gençler, "Bizi fişlediler. İş hayatımızın önü bu uygulamayla başından kesildi. Nereye iş için başvursak, geçici diplomayı gören, 'başım derde girer' diye korkuyor, hemen işe almaktan vazgeçiyor" diye tepki gösterdi. 

Mezun gençlerin aileleri de, çocuklarının güvenlik soruşturmasından geçtikleri halde, bu şekilde uygulamaya tabi tutulmalarının iş hayatında önlerinin kesilmesine neden olduğunu savundu.

 

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