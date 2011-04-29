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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAPİS CEZASI DİYARBAKIR (A.A)

29 Nisan 2011 16:01

-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAPİS CEZASI DİYARBAKIR (A.A) - 29.04.2011 - Diyarbakır'daki izinsiz gösteride terör örgütü propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan Dicle Üniversitesi öğrencisi 8 kişiye, 6 ile 13 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Benazir Gezici, Meral Yaşa, Nesibe Günaylı, Hilal Altun ve Esin Günay hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan Bahattin Ekmen, Faruk Güneyli ve Erdal Dündar katılmadı. Yapılan sanık savunmaları ve verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Benazir Gezici, Meral Yaşa, Nesibe Günaylı, Hilal Altun ve Esin Günay, Bahattin Ekmen, Faruk Güneyli ve Erdal Dündar'a 'Terör örgütü propagandası yapmak'', ''Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''Öğrenim hakkını engellemek'' suçlarından 6 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. İddianamede, Diyarbakır'da 6 Aralık 2009 günü düzenlenen izinsiz gösteride öldürülen üniversite öğrencisi Aydın Erdem için üniversite yerleşkesinde düzenlenen protesto eylemlerine katılan 8 sanığın, terör örgütü PKK'nın çağrıları doğrultusunda, örgüt propagandasına dönüşen yasadışı gösteriye katılarak, öğrencileri boykota zorladıkları belirtilmişti. İzinsiz gösteriye katılan sanıkların terör örgütü PKK ve elebaşı lehine atılan sloganlara ıslık ve alkışlarla tempo tutarak, aktif şekilde destek verdiğine  yer verilen iddianamede, bu nedenle sanıkların ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'eğitim hakkının engellenmesi' suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

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