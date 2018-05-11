Üniversite öğrencilerine  bedava çorba ve çay servisi dönemi başladı

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde ücretsiz çorba ve çay servisi hizmeti verecek \'Çorba Evi\' düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir’in katıldığı Çorba Evi açılış törenine, üniversitede görev yapan öğretim görevlileri ve öğrenciler de katıldı.

Sabah 08:00 ila 16:00 saatleri arasında ücretsiz çorba ve çay dağıtımının yapılacağı çorba evi hafta içi hergün üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait personeller tarafından çalıştırılacak olan çorba evi öğrencilerden tam not aldı.

\"ÜCRETSİZ ÇAY VE ÇORBA SERVİSİ YAPACAĞIZ\"

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Belediyeciliği yol, su, park, bahçe olarak görmediklerini belirterek “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Balıkesir Üniversitesi kampüsünde çok sayıda öğrencimiz var. İmkanları olanlar var, olamayanlar var. Üniversitemizin bize tahsis etmiş olduğu bu yerde Büyükşehir Belediyesi olarak sabah 08:00’de başlayarak saat 16:00’ya kadar ücretsiz çorba ve çay servisi yapacağız. Öğrencilerimiz sabah kalktığı zaman kahvaltı yapma imkanı bulamıyor. Hepimiz öğrencilik yıllarından geçtik. Artık çocuklarımız buraya uğrayıp çorbasını, çayını içip dersine sağlıklı bir şekilde gidebilecek” dedi.

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