-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ''PAKETE'' PROTESTO ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Üniversite öğrencilerinden oluşan ve kendilerine ''Öğrenci Kollektifleri'' adını veren bir grup, anayasa değişikliği paketini Kızılay'da protesto etti. Güvenpark'ta toplanan grup üyeleri, hükümet aleyhine sloganlar attı ve çeşitli dövizler taşıdı. Grup üyeleri, daha sonra üzerinde ''Yılın En İyi Oyuncusu Ödülü'' yazan temsili bir Oscar ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a vermek ve basın açıklaması yapmak üzere Başbakanlık binasına yürümek istedi. Emniyet güçleri, grup adına hazırlanan basın açıklamasının Başbakanlık binasına yakın bir yerde okunmasına izin verdi. Grup üyeleri, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.