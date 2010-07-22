T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ''PAKETE'' PROTESTO ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 17:05

-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ''PAKETE'' PROTESTO ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Üniversite öğrencilerinden oluşan ve kendilerine ''Öğrenci Kollektifleri'' adını veren bir grup, anayasa değişikliği paketini Kızılay'da protesto etti.  Güvenpark'ta toplanan grup üyeleri, hükümet aleyhine sloganlar attı ve çeşitli dövizler taşıdı.  Grup üyeleri, daha sonra üzerinde ''Yılın En İyi Oyuncusu Ödülü'' yazan temsili bir Oscar ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a vermek ve basın açıklaması yapmak üzere Başbakanlık binasına yürümek istedi.  Emniyet güçleri, grup adına hazırlanan basın açıklamasının Başbakanlık binasına yakın bir yerde okunmasına izin verdi.  Grup üyeleri, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24