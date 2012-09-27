Üniversite öğrencilerinden Arınç'a sessiz protesto

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik açılış töreni için kente gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, valilik ziyareti ardından Meslek Yüksekokulu Spor Salonu ve Konuk Evi’nin açılış törenine katıldı. Arınç, tören alanına girince üniversite öğrencilerinin büyük bölümü tören alanını sessizce terk etti.

Arınç, törende bir konuşma yaptı. Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Arınç, "Genç nüfus, ’Zenginlik’ demektir. Bir ülkenin gelişip güçlenmesi için bilgi önemlidir. Üniversiteler arasında ciddi bir rekabet var. Türkiye üniversiteleri dünya üniversiteleriyle yarışıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de Türkiye’deki ilk 20 üniversite hedefini tutturacaktır. Bu tesiste gençler spor yapma imkanı bulurken konuk evinde ise turizm bölümü öğrencileri staj yapabilecek. Muğla’ya hayırlı olsun."

Arınç, konuşmasının ardından, basketbol sahasını gezdi, basket topuyla biraz oynadıktan sonra topu potaya attı. Ancak, top çemberden geçmedi. Arınç, konuk evini gezdikten sonra akademik açılış için kampus alanındaki tören yerine geçti.