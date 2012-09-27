T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite öğrencilerinden Arınç'a sessiz protesto

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Muğla ziyareti, bir kadının protestosu ile başladı

27 Eylül 2012 21:23

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik açılış töreni için kente gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, valilik ziyareti ardından Meslek Yüksekokulu Spor Salonu ve Konuk Evi’nin açılış törenine katıldı. Arınç, tören alanına girince üniversite öğrencilerinin büyük bölümü tören alanını sessizce terk etti.

\
 
Arınç, törende bir konuşma yaptı. Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Arınç, "Genç nüfus, ’Zenginlik’ demektir. Bir ülkenin gelişip güçlenmesi için bilgi önemlidir. Üniversiteler arasında ciddi bir rekabet var. Türkiye üniversiteleri dünya üniversiteleriyle yarışıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de Türkiye’deki ilk 20 üniversite hedefini tutturacaktır. Bu tesiste gençler spor yapma imkanı bulurken konuk evinde ise turizm bölümü öğrencileri staj yapabilecek. Muğla’ya hayırlı olsun."
 
Arınç, konuşmasının ardından, basketbol sahasını gezdi, basket topuyla biraz oynadıktan sonra topu potaya attı. Ancak, top çemberden geçmedi. Arınç, konuk evini gezdikten sonra akademik açılış için kampus alanındaki tören yerine geçti.
 

ETİKETLER

bülent arınçMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesiöğrenci protestosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24