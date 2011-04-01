-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ZEHİRLENDİ URLA (A.A)- 01.04.2011 - İzmir'in Urla ilçesinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) okuyan çok sayıda öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Urla'da Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan çok sayıda İYTE öğrencisi, bulantı,kusma, ateş ve ishal şikayetleriyle Urla Ada Hastanesine başvurdu. Hastane'ye şu ana kadar 38 öğrencinin geldiği, İzmir'de kalan bazı öğrencilerin de rahatsızlanarak İzmir'deki hastanelere başvurdukları öğrenildi. Acil servis doktoru İsmail Sever aptığı açıklamada, bütün hastalardan kan numuneleri aldıklarını, hastaların gözetim altında tutulduklarını belirtti. Okulda öğle yemeğinde öğrencilere tavuk yemeği verildiği ama rahatsızlanan öğrencilerin hepsinin aynı yemekten yememesi nedeniyle içme suyundan şüphelenildiği ifade edildi. Hastane'de bulunan öğrenciler ise yurttaki sayıda öğrencinin rahatsızlanması üzerine Kredi Yurtlar Kurumu ve okul yönetimini arayarak yardım istediklerini, ancak kendilerine ambulans bulunmadığı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeleri gerektiğinin söylendiğini iddia ederek, yöneticilerin kendileriyle ilgilenmediklerini öne sürdüler.