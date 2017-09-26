Üniversite öğrencileri, köy okulunu yeniledi

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ATATÜRK ve Erzurum Teknik üniversitelerinden 11 öğrenci, Oltu İlçesi\'ne bağlı Gökçedere Köyü İlkokulu\'nu iki hafta içinde baştan aşağı yeniledi.

Türkiye’de 11 şubesi bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneği, ilk kez bir eğitim yuvasında faaliyet göstererek okul binasının tamamen farklı bir görünüme kavuşmasını sağladı. Önceden okula gelerek eksikleri tespit eden Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik üniversitelerinin öğrencileri yaklaşık 2 hafta süren hummalı bir çalışmayla Gökçedere Köyü İlkokulu binasını onarımdan geçirdi. Okulun içi, dış cephesi, kapı ve pencerelerini boyayan gönüllü öğrenciler, pencerelere de yeni perdeler astı.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Güneş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, \"ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin Erzurum’daki gönüllüleri, okulda tadilat işlemi gerçekleştirdi. Arkadaşlarımızın hepsi genç ve dinamik, burada gece-gündüz demeden çalıştı ve emek sarf ettiler. Bütün bunların hepsi, buradaki yavrularımızın çok daha iyi şartlarda eğitim görmeleri içindir. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ederim\" diyerek, okulu yenileyen gençleri alkışlattı.

Daha sonra okul binası önünde minik öğrencilerin tuttuğu kurdeleyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, ANDA Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun kesti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, yapılan çalışmayı çok beğenerek emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtan Başkan Okan Tosun ise okulun lavabolarının iyi durumda olmadığını, girişimlerde bulunup yenilemek için çaba harcayacaklarını bildirdi.

Giydikleri değişik kostümlerle çocukları eğlendiren Büyülü Alem Tiyatro Topluluğu, programa renk kattı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri de kendi yaptıkları pasta ve börekleri okulun öğrencilerine ikram etti. Gökçedere İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte çuval yarışı, halat çekme ve çeşitli orta oyunları oynayan ünivresiteli öğrenciler ve protokol müzik eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi.



FOTOĞRAFLI