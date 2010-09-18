-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KAZA KURBANI ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Burdur'dan Antalya'ya hafta sonu gezisi için gelen üniversite öğrencilerinin bulunduğu kamyonetin, refüjdeki reklam panosuna çarpması sonucu iki kişi öldü, 4 kişide yaralandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sercan Kuşoğulları idaresindeki 15 PL 992 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıkarak, reklam panosuna çarptı. Reklam panosuyla birlikte yaklaşık 45 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü Sercan Kuşoğulları (22) ile Mehmet Akman öldü. Kamyonette bulunan Duygu Şenkan (23), Tamer Özyılmaz (20), Sibel Çakır ile adı öğrenilemeyen dört kişi de yaralandı. Yaralılar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların Burdur'da üniversite öğrencisi oldukları, hafta sonu tatili için sabaha karşı Antalya'ya geldikleri öğrenildi. -ÇANAKKALE'DE 2 ÖLÜ ÇANAKKALE (A.A) - 18.09.2010 - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında da 2 kişi öldü. Çanakkale-Bursa karayolunun 7. kilometresinde, Özbek köyü rampaları yakınında meydana gelen kazada, Mehmet Bülbül'ün (52) kullandığı 59 FV 563 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamete gittiği bildirilen Süleyman Doğan (39) yönetimindeki 17 FH 757 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktörde bulunan Doğan ile Nurcan Kurt (37) hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Bülbül, ifadesinin alınması için jandarma ekiplerine teslim edilirken, kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla bölgeden götürüldü.