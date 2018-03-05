Üniversite öğrencileri, ebru sanatı ile sınav stresinden uzaklaşıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- FIRAT Üniversitesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Eğitim Fakültesi\'ndeki bir atölyede ebru sanatını öğrenen öğrenciler, sergi açmayı planlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Ebru Sanatı Öğretmeni Emine Fırat Tuncer, öğrencilerin kurslara olan ilgisinin gün geçtikte arttığını belirterek, ebru sanatını yaşatmak amacıyla bu kursu açtıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerine hem ebru sanatını öğretmek, hem de boş vakitlerini değerlendirmelerini amaçladıklarını belirten Tuncer, \"Buraya gelen öğrencilerimiz yoğun ders ortamlarının dışında boş vakitlerini ebru sanatına gelerek değerlendiriyorlar. Amacımız burada hem öğrencilerimize ebru sanatını öğretmek, hem de sosyal faaliyetlerini daha iyi şekilde değerlendirmeleri konularında onlara yardımcı olabilmek. Burada öğrencilerimiz, içlerinden gelen duygularını ebru sanatına döküyorlar. İlerleyen zamanlarda öğrencilerimizimin yaptığı eserlerden oluşan bir sergi açmayı planlıyoruz\" dedi.

Fırat Üniversitesi\'nde eğitim gören öğrenciler de, sınav stresinden uzaklaşmak ve unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını tanımak ve bir kendilerinden sonraki nesillere aktarmak amacıyla bu kursa geldiklerini ifade etti.

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