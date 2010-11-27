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Üniversite öğrencileri dayanıştı: Haşim Kılıç'a yumurtalı protesto

Anadolu Üniversitesi'nde, 18 öğrenciye verilen 15 aylık hapis cezasına tepki gösteren 3 öğrenci, Haşim Kılıç'a yumurta fırlattı

27 Kasım 2010 02:00

T24- Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nde, İTÜ’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 18 öğrenciye verilen 15 aylık hapis cezasına tepki gösteren 3 öğrenci, konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a yumurta fırlattı.

Öğrenciler Haşim Kılıç'a böyle yumurta fırlattı - VIDEO

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anadolu Üniversitesi’nde “Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı” adlı panele katıldı. Üç öğrenci, İTÜ’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 18 öğrenciye verilen 15 aylık hapis cezasına tepki gösterdi. Öğrenciler daha sonra Haşim Kılıç’a yumurta fırlattı. Üç öğrenci olayın ardından gözaltına alındı.

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