Üniversite mezunu kadınlar 'erkek açığı' nedeniyle yumurtalarını donduruyor

ABD'de Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, evlenmek için eğitimli erkek bulamayan çalışan kadınların, doğurganlıklarını korumak için yumurtalarını dondurduğu öne sürüldü.

Araştırmada, üniversite mezunu kadınların sayısının artmasıyla, bu kadınların kendilerine eş bulmasının zorlaştığı belirtildi.

Yale Üniversitesi'nin araştırmacıları, "erkek açığının" daha fazla kadının üniversiteye gittiği ülkelerde daha büyük olduğunu söylüyor.

Yumurtalarını donduran 150 kadınla yapılan araştırmada, kadınların yüzde 90'ının kendilerine uygun bir eş bulamadığı kaydedildi.

Araştırmayı kaleme alan Prof. Marcia Inhorn, çalışmanın kadınların kariyerlerine öncelik vermek için bebek yapmayı ertelediği algısını sarstığını söyledi.

Inhorn, "Medyada yaygın olarak çıkan haberlerde eğitim ve kariyer hedeflerinin profesyonel kadınların doğurganlığının ertelenmesinin ana nedeni olarak gösteriliyor. Oysa evlenecek bir eş bulamadıkları için bekar kalan bu kadınlar, üreme hayatlarının doğal sonunun ötesinde doğurganlıklarını korumaya uğraşıyorlar" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Toplumu'nda İnsan Üremesi ve Embriyoloji Konferansı'nda konuşan Inhorn, bu kadınlar için yeterince üniversite mezunu erkek bulunmadığını söyledi.

'Yumurta dondurmak zaman kazanma olarak görülüyor'

ABD ve İsrail'de 8 tüp bebek kliniğinde Haziran 2014 ve Agustos 2016 yılları arasında tedavi gören kadınların çoğu aile hayatı isteyen üniversite mezunu erkeklerle karşılaşmadıklarını açıkladı.

Prof. Inhorn, "Hayatlarında olmayan erkekler nedeniyle hayıflanan kadınlar internet üzerinden bir eş aramayı sürdürürken yumurta dondurmayı bir zaman kazanma olarak görüyor" dedi.

'Daha fazla kadın tedavi oluyor'

İngiltere'de bu konuda çalışmalar yürüten Britanya Doğurganlık Cemiyeti Başkanı Prof. Adam Balen da, ülkede pek çok universite mezunu kadının aile kurmaya daha geç başladığını fark ettiğini söyledi.

Balen, "Kliniğimde geçmişe kıyasla daha fazla ve daha yaşlı kadınların tedavi olduğunu gördüm" dedi.

İngiltere'de üniversitelerde de cinsiyete göre mezun oranlarında dengesizlik var. Yüksek Öğrenim İstatistik Ajansı'nın verilerine göre 2015-2016 akademik yılında İngiltere'de öğrencilerin yüzde 56'sı kadın, yüzde 44'ü erkekti.

Yumurta dondurmanın hem acılı hem de pahalı bir süreç olabileceğini söyleyen Balen, "Yumurta dondurmak kolay alınabilecek bir karar değil. Yumurta dondurma teknolojisi büyük ilerleme sağladı ama bu ilerleyen yaşlarda bebeğin olacağı garantisini vermiyor" dedi.

İngiltere'de yumurtalarını saklayan kadın oranı, düşük başarı oranına rağmen artış gösterdi. 2014 yılında 816 kadın, tüp bebek için yumurtasını dondurmuştu. Bu, 2013 yılındaki rakamların yüzde 25 fazlası.

İngiltere'de yumurtaların 10 yıla, bazı durumlarda ise 55 yıla kadar dondurulmasına izin veriliyor.

Yumurta dondurma birkaç bin sterline ve tüp bebek tedavisi ise en az 5 bin sterline mal oluyor.