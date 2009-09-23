Üniversite mezunlarının tek umudu kamu

Türk Eğitim Sen’in yaptırdığı araştırma, üniversitelilerin yüzde 60.3’ünün ’iş garantisi’ nedeniyle kamu sektöründe çalışmayı istediğini ortaya koydu. Türkiye'de üniversiteli işsiz sayısı 1 yılda yüzde 22 artışla 424 bine çıkarken, öğrenciler, ekonomik krizden etkilenmemek ve maaşını zamanında alabilmek için ’devlet’ kapısını tercih ediyor.



Küresel finans krizi hem dünyada hem Türkiye’de binlerce kişiyi işsiz bırakınca, ’devlet kapısı’ en sağlam iş alanı haline geldi. Son 1 yılda Türkiye’de üniversiteli işsiz sayısı yüzde 22 artışla 424 bine çıkınca üniversite öğrencileri daha iş hayatına atılmadan özel sektör yerine kamu sektöründe çalışmayı tercih edeceklerini açıkladı. Üniversitelilerin kamu sektörünü tercih etmelerinin altında ’gelecek garantisi’ yatıyor.



Türk Eğitim Sen’in yaptırdığı araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin yarısından çoğu, “iş garantisi” olduğu gerekçesiyle kamu sektöründe çalışmayı özel sektöre tercih ediyor. Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Aksoy’un başkanlığında Marmara, Gazi, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Atatürk ve Gaziantep üniversitelerinde 953 öğrenci arasında “Üniversite Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri, Sosyal İlişki Kurma Becerileri, Geleceğe Bakışları” konulu anket uygulandı.



İş garantisi etkiliyor



Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 33’ü Türkiye’nin en büyük sorununun “işsizlik” olduğunu düşünüyor. Bunu yüzde 25.1 ile ekonomik kriz, yüzde 15 ile terör, yüzde 13.3 ile “siyasal gerginlikler”, yüzde 8.6 ile “demokrasi” konuları izliyor.



Öğrenciler, “iş garantisi olduğu” gerekçesiyle kamu sektöründe çalışmayı özel sektöre tercih ediyor. Öğrencilerin 60.3’ü kamu sektöründe, yüzde 25.1’i özel sektörde, yüzde 14.6’sı ise kendi iş yerlerinde çalışmak istediğini dile getiriyor.



Kamu sektöründe çalışmak isteyenlerin yüzde 69.8’i “iş garantisi olduğu için”, yüzde 12.2’si “ekonomik krizden etkilenmemek için” yüzde 11.7’si de maaşını zamanında alabilmek için bu sektörü tercih ediyor. Öğrencilerin yüzde 50.3’ü gelecekten umutlu, yüzde 31.5’i umutsuz olduğunu ifade ediyor.



Üniversiteliye göre en büyük sorun işsizlik



* Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?



İşsizlik Yüzde 33



Ekonomik kriz Yüzde 25.1



Terör Yüzde 15



Siyasal gerginlik Yüzde 13.1



Demokrasi Yüzde 8.6



* Hangi sektörde çalışmayı tercih edersiniz?



Kamu Yüzde 60.3



Özel Yüzde 25.1



Kendi işyeri Yüzde 14.6



* Üniversite öğretimi beklentinize cevap veriyor mu?



Olumsuz Yüzde 34.8



Kısmen Yüzde 49.4



Tamamen Yüzde 15.8



* Üniversitedeki ilişkilerinizde en önemli problem nedir?



İlişkilerin çıkara dayanması Yüzde 26.9



Yüzeysellik Yüzde 19.4



Aşırı bireysellik ve bencillik Yüzde 17.5



Öğrenciler arası gruplaşma Yüzde 16.9



İletişimsizlik Yüzde 11.8



Sanayide çalışan tarıma döndü 900 bin kişi iş bekliyor



Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ekonomik kriz nedeniyle sanayide istihdam edilen kesimin, tarım sektörüne dönüş yaptığını söyledi. Bayraktar, işsiz sayısının yüzde 13’lere ulaştığını ve kalkınma oranının yüzde 7’lere çıkmaması halinde, işsiz sayısının artarak devam edeceğini savundu.



Ülke ekonomisinin 20 yıl daha bu sıkıntıları yaşayacağını ileri süren Bayraktar, “Bize iş arayan, 3 dil bilen gençler ve çocuklarını işe sokmak isteyen aileler geliyor” diye konuştu.



Üye sayısı 4.9 milyon



Ülke kalkınması ve istihdamın lokomotifi olan kesimlerin, önünün açılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Ekonomik kriz nedeniyle sanayide istihdam edilen kesim, kriz nedeniyle tarım sektörüne dönüş yapmakta. TZOB’nin üye sayısı 4 milyon iken, bu gün üye sayımız 4 milyon 900 bin olmuştur. Şimdi benden bu 900 bin kişiyi de istihdam etmem isteniyor. Elbette ki, bunlara sahip çıkacağız” dedi.



Bayraktar şöyle devam etti: “Tarım kesiminde çalışan herkesin haklarını aramak ve korumak adına, demokratik ve hukuk çerçevesinde kalmak kaydıyla her türlü eylemi yaparız. Bu eylemlerimiz hükümetlere karşı değildir. Bizler bu sektörün sorunlarını dile getirmek ve çözüm üretilmesi için eylemler yaparız. Geçmişte bunun örnekleri var, Ordu mitingi fındık sektörünü canlandırdı. Manisa’da yapılan miting sayesinde, yurtdışından 3 yıldır mısır ithal edilmiyor. Başbakanımızla bu sorunları paylaşıyoruz ve destek alıyoruz.”