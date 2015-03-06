Üniversite mezunları arasında en yüksek işsizlik gazetecilik alanında

2014'te üniversite mezunları arasında işsizlik en çok yüzde 29,1 ile gazetecilik alanında gerçekleşti. Bunu bilgisayar ve sanat alanları izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üniversite mezunları arasında işsizliğin en yüksek görüldüğü alan yüzde 29,1 ile "gazetecilik ve enformasyon" oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, toplam 24 binlik iş gücüne rağmen, 17 bin gazetecinin istihdam edildiği sektörde, 7 bin gazeteci işsiz kaldı. Gazetecilik ve enformasyon alanından mezun olanların işsizlik oranı, yüksekokul veya fakülte mezunlarının ortalama işsizlik oranını neredeyse 3'e katladı.



2014'te işsizlik oranı yüzde 9,9'a yükselen Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin işsizlik oranı ise yüzde 6,3 olarak belirlendi.



Okuma-yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 11,1'i buldu. İlkokul mezunlarının işsizlik oranı yüzde 7,8, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 11,8, genel lise mezunlarının işsizlik oranı yüzde 11,9, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak tespit edildi.

606 bin mezun işsiz kaldı

Geçen yıl itibarıyla 5 milyon 691 bin yüksekokul ve üniversite mezunundan; 606 bini işsiz kaldı, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı yüzde 10,6 oldu.



İşsizlik sıralamasında gazeteciliğin ardından ikinci sırada yüzde 16,6 ile "bilgisayar" alanı yer aldı. Bu alanda işsiz kalanların sayısı 20 bini buldu. Bunu yüzde 16,3 ile "sanat", yüzde 15,1 ile "yaşam bilimleri", yüzde 14,4 ile "fizik bilimleri", yüzde 14,1 ile de "sosyal ve kişisel hizmetler" izledi.



İşsizlik oranları, ortalamanın üzerinde kalan diğer alanlar ise şöyle: "İş ve yönetim yüzde 13,6, imalat ve işleme yüzde 13,2, ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma yüzde 12,4, tarım,ormancılık ve balıkçılık yüzde 11,7, sosyal bilimler ve davranış bilimleri yüzde 11,2, mimarlık ve inşaat yüzde 11,0."

Öte yandan "güvenlik hizmetleri" yüzde 2,5 ile işsizlik oranının en düşük olduğu alan oldu. 119 binlik iş gücünün sağlandığı alanda sadece 3 bin kişi işsiz kaldı.

"Sağlık" da yüzde 3,2 işsizlik oranı ile şanslı alanlar arasında yerini aldı. Bunu yüzde 7,2 ile "beşeri bilimler", yüzde 7,3 ile "veterinerlik", yüzde 7,5 ile "hukuk", yüzde 8,8 ile "mühendislik ve işleri", yüzde 9,7 ile de "matematik ve istatistik" takip etti.

En yüksek istihdam sağlıkta

Mezun olunan alanlar arasında en yüksek istihdam oranının bulunduğu alanlar ise yüzde 83,1 ile "sağlık", yüzde 83 ile de "veterinerlik" oldu. İstihdam oranı "mühendislik ve işleri"nde yüzde 79,7'yi, "güvenlik hizmetleri"nde yüzde 79,4'ü buldu.

İş gücüne katılımda da ilk sırayı yüzde 89,5 ile "veterinerlik", yüzde 85,8 ile de "sağlık" aldı.