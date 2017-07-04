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Üniversite masrafları için çalıştığı inşaatta öldü

Yaşamını yitiren Emre Kocagöz Ordu'da toprağa verildi

04 Temmuz 2017 19:04

Üniversite masraflarını karşılamak Ordu'dan Konya'ya çalışmak için gelen 18 yaşındaki Emre Kocagöz, inşaatın 5'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bu yıl liseden mezun olan ve üniversite sınavlarına giren Emre Kocagöz, masraflarını karşılamak için Konya'ya giderek bir inşaatta çalışmaya başladı. Kocagöz, önceki gün çalıştığı inşaatın 5'nci katından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Kocagöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emre Kocagöz'ün cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında Ordu'nun Akkuş İlçesi Tuzak Köyü'nde toprağa verildi. (DHA)

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