Üniversite kayıtları başladı

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde 7 Eylül Cuma gününe kadar gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgelerle kayıt süresi içinde üniversiteye başvurması gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Kayıt sırasında adayların mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesini, katkı payının /öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belgeyi, ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belgeyi, 12 adet fotoğrafı, kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretlerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı devlet tarafından karşılanacak.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekiyor. Posta ile kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilecek.

Ek yerleştirme

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2012-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dahil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ve varsa yeni açılan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Sınavsız geçiş dahil merkezi yerleştirmede açık öğretimin kontenjansız programları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için başvuramayacak.