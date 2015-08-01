Üniversite kayıtları 3 Ağustos'ta başlıyor

Bu yıl tercih yapan 1 milyon 239 bin 800 üniversite adayından 784 bin 950’si bir lisans ve önlisans programına yerleşen adaylar için kayıt heyecanı, 3 Ağustos’ta başlayacak. Kayıtlar, 7 Ağustos’ta sona erecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri tamamlayarak belirtilen tarihler içerisinde kazandıkları üniversiteye götürerek kayıt yaptırmaları gerekiyor. ÖSYM’nin özellikle farklı şehirlerde yaşayan öğrencilerin işini çok kolaylaştıracak, bu yıl tüm devlet üniversitelerinde uygulamaya açtığı e-kayıt dönemi ise 5 Ağustos’ta sona erecek. Bu süre içerisinde kayıtlarını tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. E-kayıt yaptırmayan adayların, kayıt için bizzat başvurmaları şart. Posta ile kayıt yapılamıyor. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmiyor. Belgeler eksik ise kayıt alınmıyor.

Kayıt için gerekli belgeler

Kayıt için adayların toplaması gereken belgeler ise şöyle:

* Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

* Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılır.)

* 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

* Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

* Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

* ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından

http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecek. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerek.

‘E-Kayır'a ilgi yoğun'

28 Temmuz’da başlayan ‘e-Kayıt’tan daha ilk gününde 62 bin 91 aday yararlandı. Özel yetenek, sağlık veya heyet raporu gerektiren bölümler ve açıköğretim programları dışında, örgün eğitimin diğer bütün bölümlerine öğrenciler, kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/ internet sitesinden yapabiliyor. Zorunlu değil ancak e-Kayıt yaptıranların ders seçimine kadar okula gitmelerine gerek kalmıyor.

e-Kayıt için uygulanması gerekenler ve önemli bilgiler ise şöyle:

*Elektronik kayıt yaptıracak öğrencilerin, e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlik belgeleriyle PTT şubelerine gidip, temin edebiliyor. e-Devlet şifresini kaybeden ya da unutan öğrenciler, e-Devlet çağrı merkezini arayarak şifrelerini alabiliyor. e-Devlet’te şifrenin haricinde elektronik imza ya da mobil imza ile de giriş yapılabiliyor.

*Öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden ‘e-Hizmetler’ bölümünde yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altında açılacak ‘Üniversite e-Kayıt’ seçeneğinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, kayıt olduklarını gösteren barkotlu çıktıyı alabiliyor. Bu belge, resmî belge olarak kabul ediliyor.

* Asker Alma Dairesi’nden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lisemezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alıyor. Askerlik durumu kayda engel olmuyor. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamıyor ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumu’na yönlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak geliyor.

* Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendiriliyor.

* Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabiliyor.

* Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde

duyurduğu tarihlerde ders kaydına gidip duyuruda belirtilen belgeleri sunacak ve diğer şartları sağlamaları

durumunda ders kaydı yapabilecek.