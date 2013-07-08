Üniversite kayıt tarihleri Eylül'e ertelendi

ÖSYM’nin LYS sonuçlarını bir hafta gibi kısa bir sürede açıklamasının ardından kayıt günlerinin Ramazan Bayramı'na denk getirilmesi öğrencilerin bayram hevesine gölge düşürmüştü. 12-16 Ağustos tarihleri arasını kapsayan üniversite kayıt tarihi Eylül ayına ertelendi.

Bu yıl üniversite sınav sonuçlarını erken açıklayan ÖSYM, üniversitelere kayıt tarihini de erkene aldı. Geçen yıllarda eylül ayında yapılan kayıtlar bu sene 12-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecekti.

Üniversite kayıtlarını bayram yoğunluğuna denk gelmesi nedeniyle bilet bulmakta zorlanacaklarını belirten öğrenciler, kayıt tarihinin değiştirilmesi için başta sosyal medyada olmak üzere çeşitli platformlarda çağrılar yaptı.



Talimat Başbakan Erdoğan'dan



Başbakan Erdoğan, üniversitelere kayıt tarihi ile bayram tarihlerinin çakışması üzerine talimat verdi ve üniversite kayıtları Eylül ayının ilk haftasına ertelendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir, kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda, 2013-2014 ders yılında ÖSYS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemlerine ilişkin süreyi Eylül başına kadar uzatmaya hazırlanıyor.



LYS birincisinin tweetine destek yağmıştı



LYS Birincisi Fatih Aslan 'ın twitter üzerinden başlattığı #ÖSYMbayramımızehiretme hashtag kampanyası bir anda hem Türkiye hem de Dünya TT listesine girmeyi başarmıştı.

Verilere göre kısa sürede 200 bin tweetin atıldığı hashtag altında öğrenciler, eğitimciler ve veliler ÖSYM'ye tepkilerini dile getirirken bayram tatilinin kayıt telaşı ve yolculuklar yüzünden zehir olacağını ifade etmişlerdi.

ÖSYM Başkanı Ali Demir tarafından açıklanan takvime öğrenciler ve veliler isyan ederken kurum, mail ve telefon yağmuruna tutulmuştu.