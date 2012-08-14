ABD'de bir üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Texas eyaletindeki üniversitenin kampüsünde silahlı bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırgan dahil 3 kişi öldü.



ABD'nin Texas eyaletindeki 'Texas A&M University' adlı üniversitede silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Üniversitenin College Station kentindeki kampüsünde düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, ikisi polis 3 kişi yaralandı.

İlk açıklama 1 pois ile 1 sivilin hayatını kaybettiği şeklinde olurken, ilerleyen saatlerde, yaralanan saldırganın da öldüğü duyuruldu.

İlk bilgiler, üniversite kampüsünün hemen doğusundaki saldırının yapıldığı bölgenin polis tarafından koruma altına alındığı ve bölgede ikinci bir şüphelinin bulunduğunun sanılmadığı yönünde.

Olayla ilgili ilk açıklama üniversitenin internet sitesinden yapılmış, üniversitenin Kylie Field adlı futbol stadyumu yakınında, silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlediği belirtilmişti. açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi verilmemişti.