T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite kampüsünde evlilik teklifi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Burak Teke (22), aynı sınıftaki kız arkadaşı Cansu Doğan’a, ders öncesi okul bahçesinde evlenme teklifi yaptı

20 Aralık 2017 13:18

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Burak Teke (22), aynı sınıftaki kız arkadaşı Cansu Doğan’a, ders öncesi okul bahçesinde evlenme teklifi yaptı.
Burak Teke, aynı yaştaki sınıf arkadaşı Cansu için, ERÜ Merkez Kampüsü\'nde yer alan İletişim Fakültesi derslikler girişine kırmızı güller sererek kalp sembolü yaptı. \'Gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün, seni seviyorum, Cansum benimle evlenir misin?\' yazılı pankart ve konfetiler eşliğinde kız arkadaşı Cansu Doğan‘a evlenme teklif eden Burak Teke’ye, sınıf arkadaşları ve fakülte öğrencileri de destek verdi. Kız arkadaşı Doğan’ın, önünde diz çökerek evlenme teklifi yapan Teke’ye Cansu Doğan, \"Evet\" dedi. Genç çifti izleyen öğrenciler, birbirlerini seven ve evlenmek isteyen okul arkadaşlarına alkışla destek oldu. ERÜ İletişim Fakültesi bahçesindeki evlilik teklifi arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Burak Teke, evlenme teklifi için uzun süreden bu yana beklediğini belirterek, \"Sevdiğim kız ile hayatımı birleştireceğim için çok mutluyum. İyi ki onu tanımışım. Bu organizasyonda bana destek olan sınıf  ve İletişim Fakültesi’ndeki tüm öğrenci arkadaşlarıma  teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Cansu Doğan ise \"Birbirimizi çok seviyoruz, ders öncesi böyle bir evlilik teklifiyle karşılaşacağımı hayal bile edemezdim. İlk başta çok şaşırsam da şu an çok mutluyum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİ ErciyesERÜFakültesi Gazetecilik BölümüTekeCansu DoğanadersBurak TekeCansuMerkez KampüsüFakültesiCansumCansu Doğan‘aBurak TekeyeKızDoğanınTekeye Cansu DoğanGençBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24