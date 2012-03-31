Üniversite için ilk maraton yarın 160 merkezde yapılacak



Üniversite yolundaki birinci basamak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı yarın yapılacak. 160 merkezde yapılacak olan sınava 1 milyon 837 bin aday katılacak

Milliyet'in haberine göre, üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), yarın yapılacak. Sınava, 1 milyon 837 bin aday girecek. YGS, Türkiye’de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekiyor.

Belgelerinizi unutmayın

Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka 2012-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Üzerinde fotoğraf ve TC Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile süresi geçersiz pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2012-YGS’ye alınmayacak.

Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulu’nca geçersiz sayılacak.

Adaylar, sınava gireceği yer bilgisini gösteren ”Sınava Giriş Belgesi”ni, TC Kimlik Numarası ve şifresi ile ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinden kendisi temin edecek. Sınavın yapıldığı her salona en az bir duvar saati, adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş gibi gereçler ile şeker, peçete konulacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

Bu eşyaları getirmeyin

Sınav binalarına girişte adaylar ve görevlilerin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak.

Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf, makinesi, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Sınavın yapıldığı bina içinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Nüfus müdürlükleri açık

ÖSYM’den yapılan açıklamada, YGS’ye katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC. Kimlik Numarası, fotoğrafı bulunmadığı için sınava katılamayacak durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri’nin sınav günü 07.00-10.15 saatleri arası açık tutulacağı bildirildi.