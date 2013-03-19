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Üniversite hocaları mesai saatinden sonra ücret karşılığı tedavi edebilecek

Başbakan Erdoğan, konuşmasında Tam Gün Yasası'yla ilgili yeni bir değişiklik yapacaklarını açıkladı

19 Mart 2013 14:39

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tam Gün Yasası'nda yapacakları bir düzenlemeyle üniversite hocalarının mesai bitiminde makul bir bedelle vatandaşlara hizmet verebileceğini açıkladı.
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşmasında Tam Gün Yasası'nda yapılacak değişiklik hakkında bilgi verdi.

Sağlıkta tam gün uygulamasının son iki yıldır sürdüğünü kaydeden Erdoğan yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. "Tıp camiamızdaki üniversite hocalarımızı yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi paylaşmak istiyorum. Tam gün mesai uygulamasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Süreç içinde aksamaları tespit ettik. Yapacağımız yasal düzenlemeyle üniversite hocaları mesai bitiminde makul bir bedelle vatandaşlara hizmet verebilecek. Vatandaş sağlık uygulama tebliğindeki bedel kadar ücret ödeyecek.

Örneğin, üniversitede muayene fiyatı 55 lira. Mesai sonrası öğretim üyesine muayene olan vatandaşımız, üniversite hesabına 55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı hastayı tedavi eden öğretim üyesinin, bir kısmı da kurumun hesabına aktarılacak."

Milleti bundan böyle 'Çanakkale ruhu' diye tanımlayacaklarını belirten Erdoğan, İstanbul'daki Panorama 1453 gibi Çanakkale'de de Panorama 1915'i yapacaklarını söyledi.

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