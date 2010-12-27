Üniversite hastanesinde 'ahiret' soruları

T24 - Cumhuriyet Tıp Fakültesi'nde yatan kanser hastalarına 'Alevi misiniz Sünni mi?' sorusu yöneltildi. Kimin yaptığı belli olmayan ankette en çarpıcı soru ise 'Tanı konulduktan sonra inancınız değişti mi?' oldu



Sivasta kanserli hastalara yönelik skandal bir anket çalışması ortaya çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastalarına yöneltilen anket soruları arasında, 'Alevi misininiz, Sunni mi?', 'Kanser tanısı konulduktan sonra inancınızda bir değişiklik oldu mu?' soruları da yer aldı.



Anket formunu dolduran hastalara, oruç tutup tutmadıkları, namaz kılıp kılmadıkları, hac görevini yerine getirip getirmedikleri, zekat verip vermedikleri ve dua edip etmedikleri de soruldu. Bir sayfadan oluşan anket formunda ayrıca, 'Hastanenizde din görevlisi olmasını ister miydiniz?' sorusu da yöneltildi.



Yapan belli değil

Anketi doğrulayan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu, bu araştırmanın hangi kurum veya kim tarafından yaptırıldığı konusunda ise çelişkili konuştu. Başhekim Köylüoğlu, 'Az sayıda hastaya yapılmış. Ama biz yaptırmadık. Sanırım İstanbul'dan bir üniversitenin çalışması' dedi. 'Faili meçhul' anketten kendisinin de yeni haberdar olduğunu ifade eden Başhekim Gökhan Köylüoğlu, şöyle konuştu: 'Anketin uygulandığı bölümdeki görevlilerden aldığım izlenime göre, bu çalışmayı bizim dışımızdaki bir üniversite yaptırmış. İstanbul'dan bir üniversite olabilir. Anket formlarının üzerinde de hangi kurumun yaptırdığına dair bilgi yok. Bizim tespitlerimize göre anket, az sayıda hasta üzerinde yapılmış. Sanırım kanser hastalarının inançlarında, tanı sonrası bir değişiklik olup olmadığını araştırmak istemişler. Anket çalışmasının kesinlikle bizim kurumumuzla bir ilgisi yok. Bu çalışma yapılırken bizden izin de alınmadı. Onkoloji Servisi'nin bölüm sorumlusu izinli olduğu için henüz kendisine ulaşamadık. Konuyu inceliyorum.'



Hastaya 'ahire' soruları

Akşam gazetesinin ele geçirdiği anket formunun 'hastanın kimlik bilgileri' bölümde, cinsiyeti, hastalık tanısı, eğitim durumu ve hangi dinden olduğuna ilişkin sorular bulunuyor. Din sorusunun seçenekleri arasında ise 'Müslüman', 'Alevi-Sünni', 'Gayrimüslim', 'Musevi', 'Hristiyan' ve 'Diğer' şıkları yer alıyor. Anket formunun ana soruları ise 'Tanı Öncesi' ve 'Tanı Sonrası' başlıkları ile iki ayrı bölümden oluşuyor. Böylece soruların hastalar tarafından, 'Tanı Öncesi' ve 'Tanı Sonrası' olmak üzere iki kez yanıtlaması sağlanarak, inanç ve alışkanlıklarında bir değişiklik olup olmadığı gözlemlenebiliyor.



Tez çalışması olabilir

Hastanenin Kalite Sorumlusu Şule Aydın da Akşam gazetesinin sorusu üzerine, 'Bu anket, yükseklisans öğrenimi yapan öğrencilerin teziyle ilgili bir çalışma olabilir. Araştıracağız. Ancak bizden izin alınmış bir çalışma değil' dedi.



Hastaları ölüme hazırlar gibi



Kim tarafından yaptırıldığı henüz netlik kazanmayan ankette kanser hastalarına yöneltilen sorular şöyle:

- Alkol Kullanıyor musunuz?

- Sigara içiyor musunuz?

- Oruç tutuyor musunuz?

- Namaz kılıyor musunuz?

- Dua ediyor musunuz?

- Dini yardıma ihtiyaç duydunuz mu?

- Bu konuda kimden yardım almak istersiniz?

- Serviste din görevlisi olmasını ister misiniz?

- Tanı konulduktan sonra inancınız da bir değişiklik oldu mu?'

