Üniversite hastanesinde 5 bebeğin kalbi durdu

T24 - Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 5 bebegin iki dakika arayla kalbinin durduğu idda edildi.



Bebeklerden 4 tanesinin acil müdahale yolu ile kurtarıldığını, fakat 2 yaşındaki Türkan Akbay'ın kurtarılamadığı öğrenildi. Türkan Akbay'ın ailesi, solunum cihazlarının bozuk olduğunu iddia etti. İddiaya göre bebeklere anında müdahale eden doktorlar, 4 çocuğu hayata döndürmeyi başardı ancak, Türkan Akbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden Türkan bebeğin babası Ali Akbay, yaptığı açıklamada, çocuğunun B12 vitamin eksikliği şikayetiyle Ekim ayının sonunda hastaneye sevk edildiğini ayrıca yapılan tahlillerin temiz olduğunu belirtti. Son yirmi gündür çocuklarının durumunun iyiye gittiğini ifade eden Ali Akbay, ölmeden yarım saat önce çocuklarını son kez gördüklerini ve gördükten hemen sonra kızlarının yaşamını yitirdiğini söyledi.



Bir anda beş cihazın ikişer dakika arayla arızalandığını ve beş çocuğun kalbinin durduğunu söyleyen acılı baba doktorların çabasının kızlarını kurtarmaya yetmediğini belirtti.



Beş çocukta aynı anda kalp durma olayı yaşamadığını belirten Ankara Gazi üniversitesi Hastane yönetimi hastaların zaten yoğun bakım servisinde yattığını söyledi.



Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Peyami Cinas, bebeklerin zaten hasta olduklarını, onlara destek tedavisi verildiğini Söyledi. Gazi hastanesinin Türkiye'nin en üst düzey cihazlara sahip olduğunun altını çizen Cinas, çocukların ölümünde ihmal olmadığının altını çizdi.





