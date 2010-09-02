Üniversite harçlarına zam yapılmadı

T24- Bakanlar Kurulu, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ödemesi gereken katkı paylarını belirledi. Bakanlar Kurulu üniversite öğrencilerinden alınacak harç miktarlarına bu yıl zam yapmadı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve 31 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan karara göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden okudukları bölümlere göre birinci öğretimde 71 TL ile 591 TL; ikinci öğretimde ise 770-4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak.



Bakanlar Kurulu Kararına göre üniversitelerdeki lisans programlarının 2010-2011 akademik yılı katkı payı miktarları şöyle:



“Tıp fakülteleri 591 TL, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri 494 TL, veteriner fakülteleri 386 TL, tıbbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile teknik eğitim fakülteleri 281 TL, İTÜ İşletme Fakültesi 402 TL, mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalürji, mühendislik ve teknik, uçak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fakülteleri, mimarlık ve tasarım ile mühendislik ve doğa bilimleri fakülteleri 387 TL, gemi inşaat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, tekstil teknik ve tasarım, sanat ve tasarım, güzel sanatlar fakülteleri 316 TL, fen, fen-edebiyat (fen programı), dil ve tarih-coğrafya, ilahiyat, eğitim, mesleki eğitim, sağlık eğitim, sağlık bilimleri, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm eğitimi, eğitim bilimleri, edebiyat, fen- edebiyat (edebiyat ve sosyoloji programı) iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri ile insani bilimler ve edebiyat fakültesi 284 TL, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 313 TL, Açıköğretim Fakültesi 71 TL.”



YÜKSEKOKULLAR

Yüksekokul öğrencileri de harç ücretlerini zamsız ödeyecek.



Katkı payları devlet konservatuvarlarında 589, sivil havacılık yüksekokullarında 470, mesleki teknoloji, tütün eksperliği, ev ekonomisi 227 TL, bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, ilahiyat meslek, sağlık, endüstriyel sanatlar, takı teknolojisi ve tasarımı, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri teknolojisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, ulaştırma, engelliler entegre , tapu kadastro, sağlık hizmetleri, turizm ve otelcilik işletme ve turizm işletme ve otelcilik, sivil havacılık, sosyal bilimler, teknik bilimler, su ürünleri, denizcilik, deniz işletmeciliği ve yönetimi, adalet yüksekokulları ile ormancılık ve uzaktan eğitim meslek yüksekokulunda 190 TL olarak alınacak.

Lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler de 258 TL ödeyecek.



İKİNCİ ÖĞRETİM

Üniversitelerde ikinci öğretim ücretleri de şöyle:



Veteriner fakültesi ile tıbbi biyolojik bilimler programı, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı 2 bin 134 TL, gemi inşaat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, sanat ve tasarım, güzel sanatlar, tekstil teknik ve tasarım ile gemi inşaatı ve denizcilik fakülteleri 1924 TL, mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, mühendislik ve teknik, mimarlık ve tasarım, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalurji, uçak ve uzay bilimleri, ziraat, orman fakülteleri 1529, fen, fen-edebiyat (fen programı) 1281 TL, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri 1155; teknik eğitim fakültesi 1147 TL, Dil Tarih ve Coğrafya, eğitim, mesleki eğitim, sağlık bilimleri, sağlık eğitim, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm eğitim, turizm, insani bilimler ve edebiyat, eğitim bilimleri edebiyat fakülteleri 1027 TL, fen- edebiyat (edebiyat ve sosyoloji programı) iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri 962 TL.



İkinci öğretimde yüksekokullarda ise öğrenim ücretleri 770 TL ile 4 bin 268 TL arasında değişiyor. İkinci öğretimde devlet konservatuvarı ve sivil havacılık yüksekokulu öğrencileri 4 bin 268 TL, meslek yüksekokulları, tapu kadastro meslek yüksek okulu, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, turizm ve otelcilik işleri, sivil havacılık meslek yüksek okulu, adalet meslek yüksek okulu, uzaktan eğitim meslek yüksek okulu, su ürünleri meslek yüksek okulu öğrencileri 770 TL ödeyecek.



ÖDEME

Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek.

Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. YURTKUR'a katkı kredisi için başvuran adayların katkı payları YURTKUR tarafından ödenecek. Ancak ikinci öğretim ücreti için YURTKUR tarafından kredi verilmiyor.





Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak.



Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.





Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.