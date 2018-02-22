Üniversite bölümünün başka kampüse taşınmaması için imza kampanyası başlattılar

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü\'nün merkez kampüse taşınmasını istemeyenler, imza kampanyası başlattı. Kampanyaya AK Parti\'li, CHP\'li ve İYİ Parti\'li ilçe başkanları da el ele tutuşarak, destek verdi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü\'nce alınan kararla Mengen ilçesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü\'nün kent merkezinde bulunan kampüse taşınmasına karar verildi. Kararın ardından Mengenliler, bölümün ilçeden taşınmaması için imza kampanyası başlattı. \'Şimdi birlik olma zamanı, kampüsümüze sahip çıkalım\' yazılı pankartın asıldığı stantta imzalar toplanmaya başlandı. İmza kampanyasına Mengen Belediye Başkanı CHP’li Turhan Bulut, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Sargın, CHP İlçe Başkanı Şenol Ersoy ve İYİ Parti İlçe Başkanı Evren Ermiş, stant önünde el ele tutuşarak, destek verdi. Kampanyayla ilgili bir ilçe sakini, \"Bu okul bizim. Gastronomi fakültemiz, Mengen\'den kaldırılamaz\" dedi.



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