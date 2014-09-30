Üniversite binasına isabet eden kurşun Aykut Demir'in silahından çıkmış

Trabzonspor'un 'komando' lakaplı futbolcusu Aykut Demir'in, ruhsatlı Glock marka tabancasından çıkan kurşunun Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü binasının ikinci katına isabet ettiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, 2 Eylül günü saat 15.20’de KTÜ Kanuni Kampusu içinde gerçekleşen olayda, üniversite kayıtlarının sürdüğü Kimya Bölümü binasında meydana geldi.



Büyük bölümü camla kaplı binanın havalimanına bakan cephedeki camını delen mermi çekirdeği, merdiven boşluğundaki beton duvara çarparak yere düştü. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayın ardından Emniyet güçleri merminin nereden atıldığıyla ilgili araştırma başlattı.

Balistik incelemede Aykut Demir'in silahından çıktığı kesinleşti

Soruşturma sonucunda merminin Trabzonspor’un defans oyuncusu Aykut Demir’in Glock marka ruhsatlı tabancasından çıktığı sonucuna ulaşan polis ekipleri, silahı balistik incelemeye gönderdi. İnceleme sonucunda Kimya Bölümü binasında bulunan mermi çekirdeğinin Aykut Demir’in tabancasından atıldığı kesinleşti. Bunun üzerine ifadesi alınan Aykut Demir hakkında ’meskun mahalde ateş etme’ suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aykut Demir: Silahla uğraşmayı seviyorum

AÜykut Demir, geçtiğimiz aylarda Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

Gençlerbirliği'nin başarılı defans oyuncusu Aykut Demir'e (23) takım arkadaşları ''komando'' takma ismiyle hitap ediyor. Silahlara özel ilgisi olduğu için arkadaşlarının bu lakabı taktığını söyleyen Aykut, kendisine böyle seslenilmesinden ise son derece memnun. Aykut Demir, silah merakı ve milliyetçi duygularının biraz kabarık olması nedeniyle arkadaşlarının kendisine ''komando'' dediğini, kendisinin de lakabını sevdiğini söyledi. Antrenmanların dışında arkadaşlarıyla fazla zaman geçirmediğini ve daha çok ailesiyle birlikte olmayı tercih ettiğini belirten genç futbolcu, ''Özel hayatımda öyle çok fazla gezen biri değilim. Aileme çok önem veririm. Genelde ailemle vakit geçirmeye çalışırım. Futbol dışında bir de atıcılığa ilgim var. Poligona gidip atış yapmayı, silahla uğraşmayı seviyorum'' diye konuştu.