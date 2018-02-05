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Üniversite bahçesinden limon çalarken yakalandılar

ADANA,(DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversite yerleşkesi içeresindeki narenciye bahçesinden 500 kilo limon çalan 2 kişi yakalandı

05 Şubat 2018 18:34

ADANA,(DHA)- ADANA\'da Çukurova Üniversite yerleşkesi içeresindeki narenciye bahçesinden 500 kilo limon çalan 2 kişi yakalandı.
Olay, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'ne ait narenciye bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde 2 kişinin çuvallarda limon topladığını görenler polisi aradı. Bahçeye gelen ekipler A.K. ve V.B.\'yi topladıkları 500 kilo limonla yakaladı. Şüpheliler limonları, eve götürmek için topladıklarını söyledi.
A.K. ve V.B. gözaltına alınırken 500 kilo limona ise el konuldu.

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