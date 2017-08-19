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“Üniversite arazisine otel dikilecek” iddiası

Çevre Düzeni Planı’ndaki değişiklik ile konut ve ticaret alanı ilan edildi

19 Ağustos 2017 18:08

Marmara Üniversitesi'nin arazisi 'konut ve ticaret' alanı ilan edildi. Askıya çıkarılan kararla birlikte araziye 'otel ve AVM' yapılacağı iddia edildi.

Marmara Üniversitesi’nin Küçükçekmece’deki arazisi Çevre Düzeni Planı’ndaki değişiklik ile konut ve ticaret alanı ilan edilği ve üniversite arazisine konut ve alışveriş merkezi dikilmesinin önü açılmış olduğu belirtildi. 

Sözcü Gazetesi’nden Özlem Güvemli’nin haberine göre, araziye dair çevre düzeni planı, 17 Ağustos’ta askıya çıkarıldı. Değişiklik ile bölgedeki 1 milyon metrekarelik arazinin imar durumu konut ve ticaret olarak değişti.

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