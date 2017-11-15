Üniversite arazisine cezaevi ihalesi yapıldı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’ndeki Ilıca Beldesi’ne üniversite alanı olarak ayrılan araziye cezaevi ihalesi yapıldı. Cezaevi'nin yapılmasına tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara "Zindan değil, üniversite istiyoruz. Bu alan üniversite yapılmak üzere ayrılmıştı'' dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Manavgatlılar. daha önce üniversite alanı olarak ayrılan 480 dönümlük arazide üniversite yapımından vazgeçilmesine isyan etti, yörede yerleşik bulunan yabancılar da evlerini satmaya başladı. Tüm tepkilere rağmen cezaevi ihalesi 115 milyon lira bedel ve yüzde 20 artırım ile yapıldı. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, ‘'Zindan değil, üniversite istiyoruz. Bu alan üniversite yapılmak üzere ayrılmıştı'' dedi.

Kara: 4 fakülte yapılır

Kara, Manavgatlıların üniversite beklerken cezaevi ile karşılaştığını belirtti ve şöyle konuştu: “Cezaevi yapılması öngörülen 480 dönümlük arazide daha önce el konulan 5 yıldızlı bir otel var. Turizmin bel kemiği olan bir yere cezaevi yapılır mı? Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı da bu alana cezaevi yapımını uygun bulmadı. Zindan istemiyoruz. Bölgede saha düzleştirmeleri başladı.”

Cezaevi ihalesinin 115 milyon artı KDV artı yüzde 20 artırımla yapıldığını da hatırlatan Kara şöyle devam etti: “Bu parayla Manavgat'a 4 fakülte yapılıp, Manavgat Üniversitesi kurulur. Zindandan önce eğitim istiyoruz. Burada yerleşik bulunan kış aylarında da oturan İngiliz ve Almanlar da evlerini satıp gitmek üzereler. Amacınız cehalet içinde bir gençlik yetiştirip, bunları koyacak cezaevleri yaratmak mı? Bir eğitim kurumu ile onlarca cezaevi kapatılır.”

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen de “İlçemize cezaevi yapılması belediye meclisinde oy çokluğu ile reddedildi. Bunu da Adalet Bakanlığı'na ilettik. Cezaevi yapılacaksa Akseki'ye yapılsın” diye konuştu. Ilıca'da yaklaşık 15 yıl belediye başkanlığı yapan AKP'li eski başkan Rafet Ünal ise, bölgenin cezaevi yapımına uygun olmadığını belirtti ve ‘'Cezaevi de ihtiyaç ama biz buraya üniversite ve kent parkı istiyoruz'' dedi.