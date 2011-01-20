-UNIVERSIAD'IN "SABOTAJCI" FARELERİNE SUÇÜSTÜ ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Erzurum'da, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları (Universiade Erzurum-2011) için 57 milyon lirayı aşkın maliyetle yapılan kayakla atlama tesislerinde sürekli bozulan fünikülerin altından kemirgen fareler çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kiremitlik Tepe'deki kayakla atlama tesislerinde yer alan kulelerin yanına yapılan füniküler, kış oyunlarının başlamasına sayılı günler kala denemeye alındı. Ancak, yeni teknolojiye uygun yapılan fünikülerin, sistemde hiçbir sorun görünmemesine karşın sürekli arıza yapması yetkilileri endişelendirdi. Yaklaşık 600 trilyon lira harcanan ve Cumhuriyet tarihinin tek bir organizasyon için en büyük spor yatırımı olan tesislerde sorun çıkması, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) yetkililerini harekete geçirdi. Vatandaşların izlemeyi merakla beklediği, kayakla atlamanın yapılacağı kulelerdeki sorunun giderilmesi için, yapımcı firma ile bütün ilgililer seferber oldu. Bütün teknik detaylar incelenmesine karşın ilk günlerde arızanın nedeninin tespit edilememesi endişeyi artırırken, daha sona kablolardaki tahribat fark edildi. Böylece, eksi 22 dereceyi bulan Erzurum gecelerinde kendilerine sıcak yuva arayan farelerin, füniküler sistemini çalıştıran bağlantı kablolarının bulunduğu yeri mesken tuttuğu anlaşıldı. Sorunun teknik olmadığını belirleyen yüklenici firma ile GSGM yetkilileri, farelerin kabloları kemirdiğini anlayınca derin bir ''oh'' çekti. Farelere karşı önlem alınmasının ardından sistem aksaksız çalışmaya başladı. -AKGÜL: ''MEĞER SORUNUN KAYNAĞI FARELERMİŞ''- Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, ''Füniküler sürekli bozuluyordu, biz de bozuluyorduk. Yüklenici firmanın servisi sürekli tamir ediyordu, ancak araç tekrar arızalanıyordu'' dedi. Oyunlarda en sık kullanılacak ulaşım araçlarından biri olan fünikülerin bozulmasının, kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Akgül, ''En sonunda alttaki kabloları, farelerin kemirdiği ortaya çıktı. Bunu duyunca rahatladık. Farelerle mücadele ettik, fünikülerimiz artık bozulmuyor, tıkır tıkır işliyor'' diye konuştu.