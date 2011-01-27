-UNIVERSIADE ERZURUM 2011 BAŞLADI ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade Erzurum 2011), resmi açılış töreniyle başladı. Cemal Gürsel Stadı'nda düzenlenen töreni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyelerinin bazıları, milletvekilleri, sanat ve spor dünyasının tanınmış simaları ile vatandaşlar izliyor. Törende, bandonun arkasında, 8 sporcunun ve oyunların maskotu Kanka'nın Universiade bayrağını taşımasının ardından, bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Oyunlara katılan 58 ülkenin sporcuları, bayraklarının arkasına sıralanan kafileler halinde, müzik eşliğinde stada girerek, alandaki yerlerini almaya başladı.