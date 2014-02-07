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Ekonomi

Üniverisite öğrencisine 1 TL limitli kredi kartı!

Bankaya kredi kartı başvurusunda bulunan bazı üniversite öğrencilerine 1 TL'lik limit verlidiği belirlendi

07 Şubat 2014 20:15

Bankaya kart başvurusu yapan pek çok üniversite öğrencisine 1 TL’lik limit verildiği ortaya çıktı. Kendisine 1 TL limit verildiğinin öğrenen T.D. "Artık kredi kartımla sakız alırım" diyor.

İstanbul'da üniversite öğrenimi gören T.D. bir süre önceden bankadan kredi kartı talep etti. Banka T.D.'ye olumlu yanıt verdi. T.D. elindeki kartla harcama yapmak üzereyken durumu farketti: Kart limiti sadece 1 TL.'ydi. Benzer durumu çok sayıda öğrencinin yaşadığı ortaya çıktı.

T.D. yaşadıklarını Sikayetvar.com. sitesine bildirdi. Kredi kartına belirlenen 1 TL limitten kat-kat fazla yıllık kart aidatı ödemek zorunda kalacağını belirten T.D. şunları söyledi: “Bankadan öğrendi kartı olarak belirtilen kredi kartından aldım. Mağdur oldum. Sizce kredi kartı limiti 1 TL olur mu? Demek ki oluyormuş. Ben 1 TL ile marketten sakız almayı düşünüyorum. Kullanamadığım kart için benden aidat talep edeceklerini de biliyorum. Bankanın müşteri hizmetlerini aradığımda da dakikalarca bekliyorum. ”
Bir başka kart kullanıcı A.S. ise benzer duruma ilişkin önceki gün şu bilgiyi paylaştı: "Bugün onaylanan kredi kartımın limiti 1TL. Komik bir durum. 1TL'lik kart mı olur. Ya kart vermeyin vereceksiniz de düzgün verin."

Anılan şikâyete ilişkin bankadan ise "Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra müşterimize sonuç hakkında en kısa süre içerisinde bilgi verilecektir" denildi.

Söz konusu uygulamanın amacının, öğrencilerin, varsa başka bankalara ait kartlarını iptal etmesi durumunda limitlerinin artırılacağı şeklinde ifade edildiği belirtildi.

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