United şampiyonluğa koşuyor



İngiltere Premier Lig'de lider Manchester United, Middlesbrough'yu deplasmanda 2-0 yendi.





İngiltere Premier Lig'de lider Manchester United şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.



35. hafta karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Middlesbrough'ya konuk olan United, sahadan 2-0 galip ayrılarak bir maç eksiğiyle puanını 80'e yükseltti.



Manchester United'ın gollerini 25. dakikada Giggs ve 51. dakikada Ji-Sung Park atarken, Middlesbrough'da milli futbolcumuz Tuncay Şanlı 90 dakika forma giydi.



United şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanın sahibi olurken, Middlesbroguh ligde kalma yolunda kritik bir mücadeleden mağlup ayrılmış oldu.



CHELSEA ZORLANMADI



Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiği Fulham'ı 3-1'le geçti. Chelsea'nin gollerini 1. dakikada Anelka, 10. dakikada Malouda ve 53. dakikada Drogba atarken, konuk Fulham'ın tek golü 4. dakikada Nevland'dan geldi.



ARSENAL DEPLASMANDA GÜLDÜ



Haftayı Portsmouth deplasmanında geçiren Arsenal ise, 3-0'lık galibiytele 3 puanın sahibi oldu. Arsenal'in gollerini 13 ve 41'de (P) Bendtner ile 56. dakikada Vela kaydetti.



CITY UEFA'YI ZORLUYOR



Yaptığı flaş transferlere karşın bu sezon umduğunu bulamayan ve UEFA Kupası'na katılma hesapları yapan Manchester City ise, Blackburn Rovers'ı 3-1 mağlup etti.



Manchester City'nin gollerini 27. dakikada Caicedo, 34. dakikada Robinho ve 45. dakikada penaltıdan Elano atarken, Blackburn'ün tek golü 66. dakikada Andrews'tan geldi.



Blackburn Rovers'ta ilk 11'de sahaya çıkan Tugay Kerimoğlu, 64 dakikada oyunda kaldı.



GÜNÜN SONUÇLARI



Middlesbrough: 0 – Manchester City: 2

Portsmouth: 0 – Arsenal: 3

Stoke City: 0 – West Ham United: 1

Tottenham Hotspur: 1 – West Bromwich Albion: 0

Wigan Athtletic: 0 – Bolton Wanderers: 0

Chelsea: 3 – Fulham: 1

Manchester City: 3 – Blackburn Rovers: 1



