United istedi Arsene Wenger vermedi, ünlü futbolcu Fransa'ya gitti

Ara transfer döneminde Arsenal'den Bordeaux'ya kiralık olarak giden Mathieu Debuchy'nin Manchester United'a gitmesini Arsene Wenger'in engellediği açıklandı.

Eurosport'un haberine göre, Arsenal'de formayı Hector Bellerin'e kaptırdıktan sonra, Ocak ayında kiralık olarak Bordeaux'ya giden Debuchy'den sürpriz bir açıklama geldi.

''Hayal kırıklığına uğradım''

Ara transfer sezonunda Aston Villa ve Manchester United'ın ilgilendiği Fransız sağ bek, transferin son gününde Manchester'a gitmesine Arsene Wenger'in engel olduğunu açıkladı,

''Tam olarak hayal kırıklığına uğramıştım. Manchester United'a gitme şansım olsaydı harika olacaktı. Maalesef sonuç öyle olmadı. Wenger ile bunu tartıştık ve rakip bir kulübe yardımcı olmak istemediğini söyledi. Evet, durumdan biraz şikayetçiyim. Bu onun kararı.''

Haftanın 11'ine girdi

27 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen oyuncu, 2014 senesinde 12 milyon bonservis bedeliyle Newcsatle'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Daha önce Fransa Ligi'nde Lille forması giyen Debuchy, kiralık olarak geldiği Bordeaux'da başarılı bir performans gösteriyor. Bordeaux ile çıktığı 3 maçta da başarılı bir performans sergileyen Fransız oyuncu, geçtiğimiz hafta L'Equipe tarafından haftanın 11'ine seçilmişti. Deneyimli sağ bek bu performansını sürdürürse, Euro 2016 için Fransa'nın sağ bek alternatifleri arasında yer alabilir.