United ile Continental Airlines birleşme kararı aldı

T24-



İki havayolu şirketi arasındaki 3,2 Milyar Dolarlık anlaşmanın, yılda 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağlaması bekleniyor.



İki havayolu United Airlines adı altında hizmet verecek ve yeni havayolunun tanıtımında Continental Airlines'ın renkleriyle United Airlines ismi birleştirilecek.



Yeni ortak havayolunun başına halen Continental Airlines'ın başkanlığını yürüten Jeff Smisek geçecek ve yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek.



United Airlines'ın başkanı Glenn Tilton ise yürütmede faal rol almamakla birlikte, 'eşit birleşme anlaşması' olarak adlandırılan formül çerçevesinde, başkanlık koltuğunu paylaşacak.



United Airlines ve Continental Airlines halen dünyada 370 yere 144 milyon yolcu taşıyor.



Glenn Tilton, "Birleşme anlaşması müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve topluluğumuz açısından müthiş bir gelişme." dedi.



Tilton, "Faaliyet alanı ve ekonomik koşullar bakımından daha güçlü ve daha verimli bir havayolu yaratıyoruz. Böylece dinamik ve büyük bir rekabet içeren küresel havacılık sanayiinde daha iyi bir konumda olacağız." şeklinde konuştu.



Birleşen iki havayolu, olası işten çıkarmalar hakkında herhangi bir bilgi vermedi ama, ön saflarda çalışanların bu birleşmeden asgari düzeyde etkileneceğini; personel kısıntısının daha çok emekliye ayrılacaklarla ve gönüllülerin işten çıkarılmasıyla sağlanacağını kaydetti.



Sektör uzmanları, iki havayolunun birleşmesi sonucu işten çıkarmalar olacağını, zira hava ulaşımında kârların son dönemlerde düşüş göstermesi yüzünden, havayollarının maliyeti düşürme çabasında olduklarını belirtiyor.



Geçen ay da, British Airways ile Iberia birleşerek Avrupa'nın ne büyük havayolu şirketini oluşturmuşlardı. (BBC)