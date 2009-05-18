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Spor

United bembeyaz olacak

Şampiyonlar Ligi final, Manchester United ise tamamen beyazlardan oluşan bir forma ile sahaya çıkacak.

18 Mayıs 2009 03:00


Gelecek hafta Roma’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçında Barcelona klasik formasıyla, Manchester United ise tamamen beyazlardan oluşan bir forma ile sahaya çıkacak.

Manchester United, Barcelona’nın ev sahibi olarak görüldüğü Şampiyonlar Ligi final maçında bembeyaz bir forma ile mücadele edecek.

United’ın deplasman forması için öncelikli seçimi kırmızı ikinci seçimi ise mavi şort beyaz forma olmuştu.

Ancak mavi beyaz formanın Barcelona’nın ezeli rakibi Real Madrid’in formasına benzediği için bu konuda değişikliğe gidildi ve Ferguson 1991’de Barcelona’yı 2-1 yenerek Kupa Galipleri Kupası'nı kazandıkları formaya benzer bir formayı seçti.

Barcelona 2006 yılında Paris’te Arsenal ile oynadıkları final maçında da klasik formasıyla mücadele etmiş ve kupaya uzanmıştı.

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